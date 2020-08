Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Handel im Schrebergarten

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (24.08.2020) drei junge Männer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren vorläufig festgenommen, die in einem Schrebergarten in Stuttgart-Bad Cannstatt mit Rauschgift gehandelt haben sollen. Nach dem Hinweis eines Zeugen überprüften die Polizisten gegen 19.30 Uhr die Örtlichkeit und bemerkten eine 17-Jährige, die in diesem Moment den Garten verließ. Sie kontrollierten die junge Frau und fanden einen Joint und ein Klemmtütchen mit Marihuana. Bei der anschließenden Überprüfung des Schrebergartens stießen die Beamten auf drei junge Männer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren. Sie durchsuchten nach richterlicher Anordnung eine Gartenhütte und fanden insgesamt rund 370 Gramm Marihuana, mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Verpackungsmaterial und weitere dealertypische Gegenstände. Bei einer Tatortabsuche im Umkreis fanden die Beamten mehrere Klemmtütchen mit weiteren etwa 80 Gramm Marihuana. Die Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

