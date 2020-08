Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Gartenhauseinbruch festgenommen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (21.08.2020) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Gartenhaus eingebrochen zu sein und sich dort häuslich eingerichtet zu haben. Der Tatverdächtige schlug vermutlich bereits im März das Fenster einer Gartenhütte im Gewann Eberschwein ein, stahl daraus Werkzeug und richtete sich in dem Häuschen ein. Er baute das Gartenhaus teilweise um und stellte mutmaßlich gestohlene Fahrräder in der Hütte ab. Bei einer Überprüfung gegen 17.30 Uhr bemerkten die Polizeibeamten neben mehreren mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern den Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Der 37-jährige wohnsitzlose polnische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (22.08.2020) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

