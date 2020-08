Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kleinkraftrad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben am Montag (24.08.2020) in der Pelikanstraße einen Roller gestohlen. Die Täter überwanden zwischen Mitternacht und 05.15 Uhr das Lenkradschloss eines Rollers des Herstellers Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen "754 UOS". Das Kleinkraftrad war auf einem Parkplatz auf Höhe des Gebäudes 53D abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

