Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kombinierter Betrug verursacht einen Schaden von über Hunderttausend Euro - Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser perfiden Masche

Stuttgart (ots)

Betrüger haben sich im Laufe des Freitagvormittags (21.08.2020) gegenüber einem 84 und 90 Jahre alten Ehepaar zunächst als vermeintliche Verwandte, später als falsche Polizeibeamte ausgegeben und so über Hunderttausend Euro Beute gemacht. Das betagte Ehepaar erhielt zunächst gegen 08.30 Uhr einen Anruf einer angeblichen Enkelin. Diese gab vor, für einen dringenden Immobilienkauf Geld zu benötigen. Der 90 Jahre alte Mann erkannte den Betrug und beendete das Telefonat. Kurze Zeit später erhielt er einen erneuten Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gab vor zu wissen, dass das Ehepaar im Visier von Betrügern sei und bat um Unterstützung. Der 90-Jährige sicherte seine Hilfe zu und folgte den Anweisungen des falschen Beamten. Er verstaute Goldmünzen, Goldbarren, Schmuck sowie Bargeld in einen Koffer und deponierte diesen in einer Herrentoilette eines Restaurants in der Stuttgarter Innenstadt. Als dem Ehepaar am Nachmittag Zweifel kamen, wählte der 90-Jährige den Notruf und der Schwindel flog auf. Die Täter hatten den Koffer bereits abgeholt.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser kombinierten Betrugsmasche, die sich aus dem bekannten Enkeltrickbetrug und der Masche Falscher Polizeibeamter zusammensetzt. Beachten Sie dabei die folgenden Hinweise:

o Seien Sie sich bewusst, dass es sich bei dieser Art von Anrufen ausnahmslos um Betrügereien handelt. Das Ziel der Betrüger ist es, an Ihr Geld und Ihre Wertsachen zu kommen. Wie sie dieses Ziel erreichen, ob mit dem Enkeltrick oder als angebliche Polizeibeamte getarnt, spielt für die Täter überhaupt keine Rolle.

o Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Um ihrer Masche mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, versuchen die Täter Sie mit einem technischen Kniff zu beeinflussen und lassen in Ihrem Telefondisplay die Nummer des Polizeinotrufs erscheinen. Die 110 dient einzig und allein Ihnen, um schnell und unkompliziert mit der echten Polizei in Kontakt zu treten.

o Die echte Polizei wird Sie niemals auffordern, Geld zu überweisen, Geld einem vermeintlichen Beamten an der Haustür zu übergeben oder an einem kuriosen Ort zu deponieren. Die Polizei will Ihr Geld oder Ihre Wertsachen nicht. Sofern sich Ihre Wertsachen auf einer Bank befinden, dann sind sie dort am sichersten.

o Lassen Sie sich keineswegs, egal zu welcher Uhrzeit, unter Druck setzen und lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein. Ziehen Sie bei Bedenken Verwandte, Vertrauenspersonen oder die echte Polizei in Ihre Entscheidungen mit ein. Legen Sie hierfür den Telefonhörer auf und wählen Sie mit der 110 den Polizeinotruf. Drücken Sie NICHT die Rückruftaste, ansonsten landen Sie wieder bei den Betrügern. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie einen Betrug am Telefon erkannt haben.

