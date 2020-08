Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (24.08.2020) an der Einmündung Mercedes-/ Elwertstraße ist ein 28 Jahre alter Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Die 45 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot fuhr gegen 08.20 Uhr auf der Mercedesstraße in Richtung König-Karls-Brücke. Auf Höhe der Einmündung Elwertstraße missachtete die 45-Jährige offenbar die für sie geltende rote Ampel und stieß mit dem 28-Jährigen zusammen, der mit seinem Fahrrad die Mercedesstraße auf der Fußgängerfurt in Richtung Cannstatter Wasen überquerte. Rettungskräfte kümmerten sich um den leicht verletzten Mann und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro, das Fahrrad wurde ebenfalls leicht beschädigt.

