Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach mutmaßlicher Rotlichtfahrt weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitagnachmittag (21.08.2020) auf Höhe der Haltestelle Friedrichswahl ereignet hat. Ein 63 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 13.55 Uhr mit seinem Wagen in der Ludwigsburger Straße in Richtung Pragsattel unterwegs und ordnete sich auf Höhe der Haltestelle Friedrichswahl auf der Linksabbiegerspur in Richtung der Bundesstraßen 10/27 ein. Als die Ampel auf Grün schaltete und der 63-Jährige den Gleisbereich überquerte, fuhr eine bislang noch unbekannte Fahrerin in den Kreuzungsbereich ein. Die Frau war mit einem weißen VW Passat auf der Heilbronner Straße in Richtung Zuffenhausen unterwegs und missachtete dabei offenbar das Rotlicht der Ampel. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 63-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Ein ihm nachfolgender 30-jähriger Opel-Fahrer fuhr daraufhin auf den VW auf. Die unbekannte Frau setzte ihre Fahrt in Richtung Zuffenhausen fort. Der 63-Jährige sowie der 30-Jährige blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

