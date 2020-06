Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Apotheke überfallen; Fahrraddieb geschnappt; Pkw gestohlen; Einbruch; Größerer Rettungseinsatz; Verkehrsunfall

Mutmaßlicher Fahrraddieb geschnappt

Unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 31 Jahre alten Mann, der am Donnerstag in der Bahnhofstraße ein Fahrrad entwendet haben soll. Gegen 12.30 Uhr bemerkte eine 38-Jährige das Fehlen ihres Zweirads, welches sie am Morgen gegen acht Uhr mit einem Schloss gesichert an einem Fahrradständer abgestellt hatte. Wenig später entdeckte ein Bekannter ihr Rad am Listplatz und verständigte daraufhin die Polizei. Bei den Ermittlungen vor Ort ergab sich ein Tatverdacht gegen den polizeibekannten 31-Jährigen, der in unmittelbarer Nähe auf einer Bank offenbar schlief. Als die Beamten den Mann wecken wollten, griff dieser unvermittelt in eine Tasche und schluckte mehrere Tabletten. Aufgrund der unbekannten Inhaltsstoffe der Tabletten wurde der 31-Jährige anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. Gegen die Behandlung wehrte er sich mit Tritten in Richtung des Klinikpersonals. Beamte, die den vorläufig Festgenommenen begleitet hatten, wurden vom Tatverdächtigen bespuckt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Nach Abschluss der medizinisch notwendigen und polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige im Laufe des Freitags wieder auf freien Fuß entlassen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Tübingen entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Kirchheim/ Teck (ES): Diebstahl von Pkw (Zeugenaufruf)

Am Freitag, im Zeitraum zwischen Mitternacht und fünf Uhr, hat ein Unbekannter einen verschlossen, am Straßenrand in der Kanalstraße geparkten, weißen VW Golf entwendet. An dem Fahrzeug im Wert von etwa 25.000 Euro waren die amtlichen Kennzeichen BM-MV 1997 angebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Münsingen (RT): Einbruch in Hotel

Ein Hotel in der Ernst-Bezler-Straße ist im Laufe des frühen Freitagmorgens ins Visier eines Einbrechers geraten. Zwischen Mitternacht und sieben Uhr drang ein Unbekannter über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein und durchwühlte in den Büroräumen mehrere Schränke und Schubladen. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machte sich der Täter schließlich aus dem Staub. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Münsingen (RT): Raubüberfall auf Apotheke (Zeugenaufruf)

Am Freitagmittag ist eine Apotheke am Münsinger Marktplatz von einem Unbekannten überfallen worden. Der Mann betrat gegen 12.30 Uhr den Kundenbereich und forderte unter Vorhalt eines Messers von den Angestellten die Aushändigung von Medikamenten. Nach dem Erhalt von Arzneimitteln flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Hauptstraße. Er konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen bislang nicht festgenommen werden. Der Gesuchte ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und war mit einer dunklen Hose sowie einer grauen Schildkappe bekleidet. Um seinen Mund und seine Nase hatte er ein schwarz-weiß kariertes Tuch gewickelt. Außerdem trug er eine weiße Papiertragetasche mit sich, in der er seine Beute verstaute. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07381/9364-0 zu melden. (mr)

Aichtal (ES): Größerer Rettungseinsatz

Zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ist es am Freitagvormittag, ab 10.30 Uhr, in Aich gekommen. Ein 37-Jähriger hatte zuvor offenbar versucht, aus dem zweiten Obergeschoss eines Wohngebäudes in der Straße Im Zeilfeld zu springen, weshalb ein Zeuge den Notruf wählte. Da der Mann von den Einsatzkräften nicht mehr gesehen werden konnte, breitete die Feuerwehr vorsorglich ein Sprungtuch aus. Gegen 13 Uhr konnte der Mann körperlich unversehrt in einer Nachbargemeinde angetroffen und in der Folge vom Rettungsdienst unter polizeilicher Begleitung in eine Fachklinik eingeliefert werden. In den wenigen Minuten zwischen dem Notruf des Zeugen und dem Eintreffen der Polizei hatte der 37-Jährige das Gebäude offensichtlich unbemerkt verlassen. (mr)

Deizisau (ES): Heck ausgebrochen und auf Gegenfahrspur geschleudert

Ein 29-Jährige hat am Freitagmittag auf der Hochbrücke über die B 10 die Kontrolle über seinen Porsche verloren und eine Kollision mit einem Mazda verursacht. Der Mann war den bisherigen, verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge gegen zwölf Uhr von der B 10 aus Richtung Ulm kommend abgefahren und beabsichtigte, nach links auf die L 1204 nach Deizisau abzubiegen. Nachdem er zunächst an einer Ampel angehalten hatte, beschleunigte der Fahrer bei Grün derart, dass das Heck des Sportwagens auf der feuchten Fahrbahn ausbrach, der Porsche sich um die eigene Achse drehte und auf die Gegenfahrspur schleuderte. Dort kollidierte er mit dem ordnungsgemäß fahrenden Mazda eines 53 Jahre alten Mannes, worauf die beiden Pkw parallel zueinander zum Stehen kamen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 26.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. (mr)

