POL-RT: Nach Schlägen mit Schlagstock festgenommen (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen versuchten Totschlags und versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 15-Jährigen, der unter dringendem Verdacht steht, am Donnerstagabend in Rommelsbach im Verlauf eines Streits mit einem Schlagstock auf einen 16-Jährigen und dessen 44 Jahre alten Vater eingeschlagen zu haben. Der jugendliche Tatverdächtige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 15-Jährige in einer Gruppe gegen 20.15 Uhr in der Heimbühlstraße unterwegs und traf dort auf sein späteres Opfer. Als sich dieses weigerte, eine Zigarette auszuhändigen, soll der 15-Jährige, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, mit einem Schlagstock zunächst gedroht und in der Folge auf sein Gegenüber eingeschlagen haben. Nachdem der leicht verletzte Geschädigte seinen Vater verständigt hatte und dieser den 15-Jährigen daraufhin zur Rede stellen wollte, kam es zum Gerangel zwischen den Personen, in dessen Verlauf der Tatverdächtige auch den 44-Jährigen durch mehrere Schläge mit dem Schlagstock am Kopf verletzt haben soll. In die Auseinandersetzung griffen den bisherigen Ermittlungen zufolge sodann mehrere Begleiter des 15-Jährigen ein, die ebenfalls auf den 44-Jährigen und einen hinzukommenden, 20 Jahre alten Heranwachsenden eingeschlagen haben sollen. Dabei kamen auf Seiten der Gruppe offenbar weitere Schlagstöcke zum Einsatz. Der 15-jährige Hauptverdächtige wurde noch am Tatort von den hinzugerufenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Der Schlagstock wurde beschlagnahmt. Auch seine mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligten, vier gleichaltrigen Begleiter, die zunächst geflüchtet waren, konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. In einer der im Anschluss durchsuchten Wohnungen der vier Personen fanden und beschlagnahmten die Beamten zwei weitere Teleskopschlagstöcke.

Bei der Auseinandersetzung wurden das 16-jährige Opfer, dessen Vater, der 20-Jährige und der 15-jährige Hauptverdächtige leicht verletzt. Sie wurden ambulant behandelt. Dabei beleidigte der Jugendliche zwei Beamte des Polizeireviers Reutlingen und verletzte einen davon durch einen Tritt leicht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige am Freitag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Tathandlungen aller Beteiligten sowie den weiteren Hintergründen der Tat dauern an. Gegen die vier Begleiter des Festgenommenen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen der Auseinandersetzung, die noch nicht mit der Polizei in Verbindung stehen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

