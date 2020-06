Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Exhibitionist; Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

Beim Abbiegen Radfahrerin übersehen

Bei der Kollision mit einem Pkw hat eine 25-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Die junge Frau war kurz vor 16.30 Uhr auf dem Radweg der Konrad-Adenauer-Straße stadtauswärts unterwegs und wurde dabei von einem entgegenkommenden, 53 Jahre alten Citroen-Lenker übersehen, der von der Konrad-Adenauer-Straße aus nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen wollte. Die Radlerin stieß in der Folge mit dem Vorderrad gegen die linke Front des Wagens und wurde auf die Motorhaube aufgeladen. Schwer verletzt kam die 25-Jährige schließlich auf dem Asphalt zum Liegen. Mit einem Rettungswagen musste sie in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. (mr)

Pliezhausen (RT): Pedelec-Fahrerin übersehen

Am Donnerstagvormittag hat eine Mercedesfahrerin die Vorfahrt einer Pedelec-Fahrerin missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen elf Uhr befuhr eine 75-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz Vaneo die Untere Bachstraße in Fahrtrichtung Esslinger Straße. An einem dortigen Kreisverkehr übersah sie eine vorfahrtberechtigte 50-Jährige und krachte beim Einfahren gegen deren Pedelec. Die 50-Jährige zog sich bei dem anschließenden Sturz leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro beziffert. (rn)

Esslingen (ES): Durch umherfliegende Splitter schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der L 1150 ereignet hat. Gegen 17.45 Uhr befuhr eine 75-Jährige die Landesstraße von Esslingen herkommend in Richtung Baltmannsweiler. Kurz nach der Abzweigung zur K 1267 geriet sie dabei mit ihrem Opel Corsa auf die Gegenfahrspur und streifte mit dem Außenspiegel einen entgegenkommenden Audi A3. Dessen 37 Jahre alter Lenker war mit geöffneter Seitenscheibe unterwegs gewesen und wurde durch umherfliegende Splitter im Gesicht verletzt. Nachdem er sich zunächst selbstständig in eine Klinik begeben hatte, musste er anschließend aufgrund einer schweren Augenverletzung stationär behandelt werden. Die Unfallverursacherin war nach dem Zusammenstoß weitergefahren. Der Unfall wurde durch einen Zeugen erst nachträglich zur Anzeige gebracht. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim/ Teck (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagnachmittag auf der L 1200 zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 82-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz war gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße von Jesingen kommend in Richtung Holzmaden unterwegs und fuhr dabei auf einen vorausfahrenden Volvo V40 eines 53-Jährigen auf, der sein Fahrzeug angehalten hatte, um in einen Feldweg abzubiegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die 82-Jährige durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. (rn)

Nürtingen (ES): Linienbusse zusammengestoßen

Zwei Linienbusse sind am Donnerstagabend in der Steinenbergstraße zusammengestoßen. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 67-Jähriger in einem mit drei Fahrgästen besetzten Bus der Marke Mercedes-Benz den Omnibusbahnhof. Dort fuhr er links an einem anderen Linienbus der Marke Volvo vorbei, der an einer Haltestelle wartete. Beim Vorbeifahren streifte sein Fahrzeug den stehenden Volvo. Dadurch wurde eine Fensterscheibe des Mercedes beschädigt, deren Splitter einen 22-jähigen Fahrgast leicht verletzten. Der 22-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mutmaßlichen Exhibitionisten gefasst

Wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen gegen einen 68-Jährigen, der unter dem Verdacht steht, sich am Donnerstagnachmittag in Stetten in der Öffentlichkeit selbst befriedigt zu haben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hielt sich der Mann gegen 16.50 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes in der Jahnstraße auf und soll dabei in der Hose an seinem Glied sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Der Tatverdächtige konnte von den Beamten noch vor Ort angetroffen werden. Er wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht und im Anschluss entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Tübingen (TÜ): Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Vier ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge sind am Donnerstag im Stadtteil Waldhäuser-Ost von einem Unbekannten beschädigt und beschmutzt worden. Zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr zerkratzte der Täter die im Fichtenweg abgestellten Pkw und beschmierte sie anschließend mit Ketchup. Am dem VW, zwei Audi und einem Ford entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660. (rn)

Haigerloch (ZAK): Kollision mit Gegenverkehr

Drei Leichtverletzte, rund 30.000 Euro Blechschaden und zwei abgeschleppte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines missglückten Überholmanövers am Donnerstagnachmittag auf der L 360. Kurz vor 17 Uhr fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Seat Ibiza von Bad Imnau kommend in Richtung Haigerloch und scherte am Beginn einer langgezogenen Rechtskurve zum Überholen eines Lkw mit Anhänger aus. Währenddessen kam der Frau ein 26-jähriger Mercedes Vito-Lenker entgegen, worauf es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Außerdem stieß der Seat mit seiner rechten Seite gegen das Heck des Lkw sowie den Unterfahrschutz des Anhängers. Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzten sich dabei sowohl die Unfallverursacherin als auch der 26-Jährige und sein Beifahrer im Alter von 59 Jahren leicht. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung im umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Seat und am Vito dürfte jeweils ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro bzw. 15.000 Euro entstanden sein. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mr)

