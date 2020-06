Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Diebstahl

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft

Bad Hersfeld - Am Dienstag (09.06.), gegen 01:45 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Weinstraße einzubrechen. Die Täter versuchten eine Schaufensterscheibe einzuschlagen, was augenscheinlich misslang. Von der weiteren Tatausführung ließen die Täter ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Weidezaungerät mit Batterie gestohlen

Rotenburg - Am Montag (08.06.) zwischen 11:45 Uhr und 20:00 Uhr, stahlen Unbekannte ein Weidezaungerät inklusive einer Autobatterie der Marke "Varta" von einer Weide in der Nähe von Rotenburg. Die Weide befindet sich rechtsseitig der Bundesstraße 83 aus Richtung Lispenhausen kommend kurz vor Rotenburg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

