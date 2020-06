Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rauchentwicklung bei Amazon

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Ein technischer Defekt an der Papierpresse eines Onlinehändlers führte am Montagabend gegen 21:45 Uhr zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Bedingt durch diesen Defekt war das Gerät überhitzt, was wiederum zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Nachdem umgehend die verrauchte Halle von den Mitarbeitern verlassen worden war, konnte die Feuerwehr Bad Hersfeld die Räumlichkeiten lüften, der Ursache auf den Grund gehen und die Entstehung eines Brandes verhindern. Es wurden glücklicherweise weder Menschen verletzt, noch entstand Sachschaden.

