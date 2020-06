Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kellerbrand

Bad Hersfeld (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Montag, 08.06.2020 um 13:15 Uhr, im Stadtteil Johannesberg der Keller eines Einfamilienhauses in Brand. Im dortigen Bereich brannten Möbel und andere Einrichtungsgegenstände. Der Brand wurde von einer Bewohnerin festgestellt und durch ca 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Hersfeld gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Lampersbach)

