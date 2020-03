Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++Dahlenburg - trotz schließender Schranke gefahren - hoher Sachschaden - dunkler Pkw fährt weiter - Polizei ermittelt++Lüneburg - Flüchtiger Ladendieb schlägt Zeugen++

Lüneburg (ots)

Presse vom 06.03.2020

Lüneburg

Dahlenburg - trotz schließender Schranke gefahren - hoher Sachschaden - dunkler Pkw fährt weiter - Polizei ermittelt

Trotz schließender Schranke fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer eines dunklen Pkw in den Morgenstunden des 06.03.20 in den vollbeschrankten Bereich des Bahnübergangs in der Hauptstraße ein. Dabei schloss sich gegen 06:45 Uhr die Schranke und prallte auf die Motorhaube des dunklen Pkw, wippte nach und beschädigte auch die Frontscheibe. Die "Schrankenwärterin" nahm den Vorfall über Video wahr und öffnete die Schranke wieder. Der verursachende Autofahrer ergriff die Flucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Geschäftsgebäude

In mehrere Geschäftsgebäude Schützenplatz und Moldenweg brachen Unbekannte in der Nacht zum 06.03.20 ein. Dabei gelangten die Täter gewaltsam u.a. in ein Steuerbüro und die Räume einer Tagespflege. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Flüchtiger Ladendieb schlägt Zeugen

Der 24jährige Ladendieb nahm am 05.03.2020 gegen 16.00 Uhr Ware im Wert von mehr als 20,- Euro aus einem Supermarktgeschäft in Lüneburg Auf der Höhe mit, ohne diese zu bezahlen. Der 53jährige Zeuge dieses Vorfalls verfolgte den Dieb und wollte ihn anhalten. Das quittierte dieser mit einem Faustschlag ins Gesicht des Zeugen, der hierbei leicht verletzt wurde. Er konnte den polizeilich bekannten Dieb zwar nicht aufhalten, der ließ jedoch die gestohlene Ware fallen und flüchtete.

Lüneburg - Handtaschendiebstahl in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Am Donnerstag 05.03.20 gegen 14.45 Uhr entwendete eine weibliche Täterin vor dem Frischemarkt Am Sande die Handtasche einer Seniorin. Die Täterin kann als ca. 30jährig beschrieben werden und war mit einer weißen Cappie, einem weißem Mantel und heller Hose bekleidet, sie ist zu Fuß in Richtung Bäckerstraße gelaufen. In der Handtasche der Seniorin befand sich Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro und diverse persönliche Papiere. Wer etwas zu der Tat oder Täterin sagen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Lüneburg, unter 04131-83062215.

Adendorf - Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad

Der 66jährige Fahrer eines PKW Mercedes soll nach Zeugenaussagen am 05.03.20 gegen 15.00 Uhr erst seine Geschwindigkeit erhöht haben, um vor drei Jugendlichen Fahrradfahrern, welche aus der Johannes-Brahms-Straße kamen, vom Röthenweg aus vorher in den Kreisverkehr einfahren zu können. Die drei Jugendlichen fuhren nun hinter dem PKW, alle verließen den Kreisverkehr in die Borgwardtstraße. Hier soll der PKW Fahrer in Höhe der Hausnummer 15 grundlos eine Vollbremsung vollzogen haben, infolgedessen der 14jährige Fahrradfahrer, welcher sich direkt hinter dem PKW befand nicht mehr bremsen konnte. Er prallte mit seinem Fahrrad gegen das Heck, am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen am Bein.

Westergellersen - Heuballen in Brand - Zeugen gesucht

Am 05.03.20 gegen 23.30 Uhr wurden von einem Zeugen gemeldet, dass Heuballen in Wetsergellersen am Südergellerser Weg in Brand stehen würden. Durch die örtliche Feuerwehr wurden die 15 Heuballen abgelöscht. Diese stehen im Besitz eines 47jährigen ansässigen Landwirtes. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Da bei dem Wetter nicht von einer Selbstentzündung auszugehen ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Polizei Lüneburg: 04131-83062215.

Bleckede - mit Drogen im Auto - Beifahrer flüchtet nach Anhalten aus PKW, kann von der Polizei gestellt werden - vorläufig festgenommen

Am 05.03.20 gegen 17.30 Uhr wollten Polizeibeamte das Fahrzeug, welches die Industriestraße in Bleckede befuhr kontrollieren. Der 21jährige Fahrer tat erst so, als wenn er die Anhaltesignale nicht bemerken würde, lenkte das Fahrzeug dann auf den nahegelegenen Aldi Parkplatz. Hier sprang der 26jährige Beifahrer aus dem Fahrzeug und versuchte vor der Polizei zu flüchten. Er konnte nach mittlerer Distanz gefasst werden. Auf dem Fluchtweg fanden die Beamten Betäubungsmittel (u.a. Beutel mit Btm und Marihuana), welche vom Flüchtenden zu entsorgen versucht worden. Sowohl der Fahrer, als auch der zuerst geflüchtete Beifahrer wurden vorläufig festgenommen und wurden dem Haftrichter vorgeführt. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow - Dannenberg

Lüchow - mehrere versuchte Einbrüche in Geschäfte

Im Zeitraum vom 03.03.20- 05.03.20 versuchten unbekannte Täter in den Beauty Salon in der Burgstraße einzudringen. Es wurden dadurch zwei Türen beschädigt, ein Eindringen in den Salon gelang jedoch nicht. Ebenfalls scheiterten unbekannte Täter im Zeitraum vom 04.03.20-05.03.20 in der Dannenberger Straße in den "Ofenspeicher" einzudringen. Hier wurden mehrere Türen und ein Fenster angegangen, sie hielten den Einbruchsversuchen stand.

In der Langen Straße wurde am 05.03.20 gegen 03.00 Uhr von einem Zeugen beobachtet, wie sich eine männliche Person, beschrieben als kräftig, ca. 170-180cm groß, grauhaarig, komplett dunkel gekleidet, an einer Tür und einem Fenster eines Friseursalons zu schaffen machte. Die Person flüchtete zu Fuß in Richtung Marktplatz, nachdem er den Zeugen bemerkt zu haben schien. An der Tür und an dem Fenster des Salons entstand Sachschaden, ein Eindringen in das Gebäude ist dem Täter nicht gelungen.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze - Kellerbrand in der Korviner Straße

Vermutlich löste ein defektes elektronisches Heizgerät den Brand im Keller des Einfamilienhauses aus. Am 05.03.20 gegen 17.00 Uhr meldet der 51jährige Nachbar des betroffenen Hauses den Brand. In diesem waren aufgrund der Hitzeentwicklung schon mehrere Spraydosen explodiert. Die Feuerwehr Clenze hatte die Situation schnell im Griff und konnte nach dem Ablöschen vermutlich das elektronische Heizgerät, welches sich in dem Kellerraum befand als Verursacher ausmachen. Die 47jährige Hauseigentümerin, welche sich zum Brandzeitpunkt im Haus befand, hatte selber nichts bemerkt, sie wurde von dem Nachbarn auf das Geschehen aufmerksam gemacht.

Uelzen

Himbergen - Trickdiebstahl im Kulturkaufhaus

Der 53jährige Geschäftsinhaber hatte gleich ein komisches Gefühl, als die drei Personen, zwei Frauen und ein Mann, sein Geschäft in der Bahnhofstraße betraten. Während eine Frau den Ladenbesitzer durch die Rücknahme einer gekauften Ware und damit verbundenem Herausgeben von Wechselgeld beschäftigte, baten die andere Frau und der andere Mann um Preisauskünfte. Nachdem alle Personen ohne gekaufte Ware das Geschäft verließen, stellte der Ladeninhaber einen Verlust in der Rückgabesumme des Geldes fest. Das Celler Kennzeichen des Fahrzeugs, mit dem die drei Personen flüchteten, konnte sich der Geschäftsmann notieren. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Maren Biermann



Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell