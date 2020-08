Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Räuber vorläufig festgenommen

Stuttgart-Münster (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (22.08.2020) zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Supermarkt an der Nagoldstraße Bargeld gestohlen zu haben. Gegen 21.50 Uhr begaben sich die beiden Tatverdächtigen in einen Supermarkt an der Nagoldstraße, legten Süßigkeiten auf das Kassenband und griffen in die Kasse, als die Kassiererin diese öffnete. Die Angestellte schlug den Jugendlichen auf die Hände. Dennoch gelang es ihnen, mit mehreren Hundert Euro Bargeld zu entkommen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen wenig später in unmittelbarer Nähe zwei 14 und 15 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 14-Jährigen fanden sie neben großen Mengen Bargeld auch ein Einhandmesser. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Ob die Tat in Zusammenhang mit einem weiteren gleichgelagerten Raubdelikt steht (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 15.07.2020), wird noch geprüft.

