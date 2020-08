Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (22.08.2020) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße eine Hose gestohlen zu haben. Der 29-Jährige hielt sich gegen 18.15 Uhr in dem Laden auf, nahm eine Hose an sich, versteckte sie unter seinem Pullover und verließ das Geschäft wieder. Dabei löste ein Alarm aus, woraufhin ein Mitarbeiter den Tatverdächtigen festhielt und die Polizei alarmierte. Die Beamten fanden neben der offenbar gestohlenen Hose rund fünf Gramm Amphetamin bei dem 29-Jährigen. Zudem stellten sie fest, dass er zum wiederholten Mal gegen eine räumliche Beschränkung verstoßen hatte. Der 29-jährige marokkanische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde am Sonntag (23.08.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

