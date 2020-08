Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Schlägen in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (21.08.2020) einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Bereich der Paulinenbrücke auf einen 47-Jährigen eingeschlagen und diesen schwer verletzt zu haben. Gegen 13.50 Uhr geriet der Tatverdächtige mit seinem späteren Opfer zunächst in verbale Streitigkeiten in dessen Verlauf der 44-Jährige mehrmals auf den 47-Jährigen einschlug. Auch als dieser zu Boden ging, soll der Tatverdächtige weiter auf ihn eingeschlagen und ihn mit den Füßen gegen den Kopf getreten haben. Alarmierte Beamte nahmen den 44-Jährigen noch vor Ort fest, wobei er sich der Festnahme widersetzte. Der wohnsitzlose Deutsche wurde noch am Samstag (22.08.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

