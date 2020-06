Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt (43/0206) 02.06.2020, 13:10-16:15 Uhr

Speyer (ots)

Am Dienstagmittag kam es zu einem Unfall, bei welchem ein parkender BMW, der in der Zeit von 13:10 Uhr bis 16:15 Uhr auf dem Parkplatz Postgalerie in der Unteren Langgasse abgestellt war, beschädigt wurde. Das beschädigte Fahrzeug parkte in Queraufstellung und hatte Schäden an der Fahrertür. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur fraglichen Tatzeit Wahrnehmungen machten und somit Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallfahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-101 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

