Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Lichterketten entwendet (20/0106) 30.05.2020, 22:00 Uhr - 01.06.2020, 16:00 Uhr

Speyer (ots)

27 Lichterketten wurden von bislang unbekannten Tätern auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Hasenpfühlerweide, in Speyer entwendet. Über das verlängerte Pfingstwochenende entwendete der oder die Täter insgesamt 27 Lichterketten, die auf je einem Baum angebracht waren. Bei der Tat kam es auch zu Beschädigungen an mehreren Bäumen. Der Sachschaden beträgt circa 20.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen die Hinweise zu den Tätern oder der Tag geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-101 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

