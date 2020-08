Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drogenlieferung abgefangen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (21.08.2020) einen 31 Jahre alten Mann und seine 30-jährige Lebensgefährtin vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Ein Paketzusteller informierte gegen 14.30 Uhr die Polizei, da er in einem nicht zustellbaren Paket Rauschgift vermutete. Die Beamten fanden in dem Paket jeweils rund 30 Gramm Marihuana und Amphetamin. Sie ermittelten die Empfängeradresse und durchsuchten nach richterlicher Anordnung die Wohnung. In der gemeinsamen Wohnung des 31-Jährigen und seiner 30-jährigen Partnerin fanden die Beamten eine Aufzuchtanlage mit 20 Marihuanapflanzen, rund 20 Ecstasy-Tabletten und rund acht Gramm Marihuanablüten. Sie stellten zudem mehrere Laptops, Smartphones und Datenträger sicher. Die Beschuldigten wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

