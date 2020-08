Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Maskenverweigerer greift Beamte an

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben in den frühen Samstagmorgenstunden (22.08.2020) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der keine Maske in einem Linienbus getragen und die Beamten angegriffen hat. Ein Busfahrer der Linie N3 alarmierte gegen 03.50 Uhr die Polizei, da sich mehrere Fahrgäste nicht an die Maskentragepflicht hielten und den Busfahrer beleidigten. Sie flüchteten noch bevor die Beamten bei dem stehenden Bus in der Heilbronner Straße eintrafen. Während die Streifenpolizisten den Sachverhalt aufnahmen und den Busfahrer befragten, fiel ein junger Mann auf, der sich trotz mehrfachen Aufforderungen weigerte, seine Maske richtig aufzusetzen. Dabei trug er die Maske so, dass sie lediglich sein Kinn bedeckte. Als die Beamten ihn dazu aufforderten, seinen Ausweis auszuhändigen, baute er sich aggressiv vor ihnen auf. Aufgrund seiner Verhaltensweise rechneten sie mit einem Übergriff und ergriffen seine beiden Arme. Der 21-Jährige erhob seine Fäuste und schlug nach den Beamten. Im weiteren Verlauf würgte er zudem einen Beamten. Mehrere Fahrgäste versuchten den aggressiven Mann zu beruhigen, was allerdings nicht gelang. Die Polizisten legten dem 21-Jährigen die Handschließe an und brachten ihn zur Identitätsfeststellung und weiteren Abklärung auf ein Polizeirevier. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der polizeilich bekannte 21-jährige deutsche Staatsbürger einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

