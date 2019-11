Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Festnahme eines Gesuchten

Rastatt (ots)

Den Beamten der Kripo Offenburg gelang am Dienstag ein Festnahmeerfolg in der Rastatter Innenstadt. Ein von den österreichischen Behörden gesuchter 34-Jähriger konnte von den Beamten lokalisiert und gegen 10:35 Uhr festgenommen werden. Ihm wird ein Sexualdelikt vorgeworfen. Nach der Vorführung beim Haftrichter wurde der Mann in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort wartet er nun auf die Auslieferung nach Österreich.

