POL-DN: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am Donnerstag ein Fahrradfahrer, als er mit einem Pkw zusammenstieß. Dessen Fahrer hatte ihn beim Abbiegen nicht beachtet.

Gegen 13:40 Uhr war der 53-jährige Dürener mit seinem Rad auf der K 28 von Drove in Richtung B 56 unterwegs. An der dortigen Ampel wollte er nach rechts in Richtung Soller abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 69-Jähriger aus Vettweiß die Strecke in gleicher Richtung. Auch er wollte an der Ampel nach rechts in Richtung Soller abbiegen. Er überholte kurz vor der Kreuzung den Fahrradfahrer und bog dann ab. Dabei kam er dem Fahrradfahrer so nah, dass es zu einer Berührung zwischen Pkw und Fahrrad kam. Der 53-Jährige stürzte und wurde dabei verletzt. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, dass er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.

