Polizei Bonn

POL-BN: Siegburg: Person leblos in Wohnung aufgefunden/Richter erließ Haftbefehle gegen die beiden dringend Tatverdächtigen

Bonn (ots)

Am 15.07.2020 wurde ein 45-Jähriger von der Polizei leblos in seiner Wohnung aufgefunden - ein alarmierter Notarzt stellte schließlich vor Ort des Tod des Mannes fest. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission unter Leitung von EKHK Michael Brück in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die Ermittlungen zu dem Fall.

(Siehe auch Pressemeldung vom 15.07.2020)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter gegen die beiden jeweils 28 Jahre alten Männer Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes.

Die Ermittlungen dauern an.

