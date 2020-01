Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Polizei und Staatsanwaltschaft schließen Ermittlungen zu tragischem Unglücksfall ab ++

Hambergen (ots)

Nach dem tragischen Unglücksfall, bei dem am vergangenen Mittwoch ein Kind zu Tode kam (wir berichteten), wurden die genaueren Umstände des Vorfalls inzwischen ermittelt. Danach hatte der Junge in einem Sandkasten im Garten seiner Eltern ein tiefes Loch gegraben. Nachdem der 9-Jährige sich kopfüber in das Loch gebeugt hatte, kam er im Anschluss nicht mehr selbstständig heraus. Nach dem Auffinden des Kindes wurde umgehend Erste Hilfe geleistet. Auch Rettungskräfte wurden verständigt. Der Junge verstarb noch am Unglücksort. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden inzwischen zum Abschluss gebracht. Es ist von einem Unglücksfall auszugehen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell