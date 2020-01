Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Keine freien Plätze für Zukunftstag bei der Polizei

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

Für den diesjährigen Zukunftstag am 26. März sind die Plätze bei der Polizei in Verden, Achim und Osterholz-Scharmbeck bereits vollständig belegt. Freie Plätze gibt es nicht mehr. Anmeldungen für den Zukunftstag im Jahr 2021 werden nach den Sommerferien wieder entgegengenommen. Außerdem weist die Polizeiinspektion Verden/Osterholz darauf hin, dass bei der Autobahnpolizei in Langwedel grundsätzlich keine Plätze zur Verfügung stehen.

