POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Diebstahl von Audi, Pkw-Brand, Unfälle

Oberkochen: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag gelangte ein Unbekannter in den Innenraum eines Vereinsheims in der Heidestraße, nachdem er einen Alu-Rollladen an einem Fenster hochgeschoben und anschließend das Fenster aufgehebelt hatte. Bevor der Einbrecher die Örtlichkeit wieder verließ, entwendete er aus dem Innenraum insgesamt 16 Flaschen alkoholische Getränke sowie acht Flaschen diverser Säfte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1280 Euro beziffert. Hinweise auf den Einbrecher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter Telefon 07364/955990 entgegen.

Abtsgmünd: Beim Vorbeifahren geschädigt

Während ein 31-jähriger Lkw-Lenker am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr die B 19 zwischen Reichertshofen und Wöllstein befuhr, musste er einen am Fahrbahnrand stehenden Lkw passieren, dessen Fahrer mit dem Aufladen von Buschwerk beschäftigt war. Der 31-Jährige streifte dabei einen herausragenden Ast mit dem Außenspiegel, wodurch der Spiegel sowie die Scheibe zu Bruch gingen.

Bopfingen: Fußgänger leicht verletzt

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neuen Nördlinger Straße übersah ein dort fahrender 72-jähriger Dacia-Lenker am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr durch die blendende Sonne einen vom Haupteingang kommenden 82 Jahre alten Fußgänger und kollidierte mit diesem. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand keiner.

Schwäbisch Gmünd-Zimmern: Fahrzeug in Brand geraten

Auf dem Gelände eines Autohandels in der Böbinger Straße sollte am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein schrottreifer Pkw Mercedes mittels Kran verladen und entsorgt werden. Beim Anheben des Fahrzeuges kam es vermutlich durch einen technischen Defekt zum Brandausbruch. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit zwei Löschzügen und neun Einsatzkräften anrückte, versuchte der Besitzer den Brand mittels mehrerer Feuerlöscher zu bekämpfen. Das Fahrzeug brannte letztlich komplett aus. Die Straßenmeisterei war ebenfalls im Einsatz, um das Löschmittel von der Fahrbahn zu beseitigen. Verletzt wurde niemand..

Mutlangen: Pkw beschädigt Werbeschild

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde zwischen Freitagvormittag und Sonntagnachmittag das beleuchtete Werbeschild eines Autohauses, das neben der Fahrbahn der Spraitbacher Straße im Bereich des Firmenparkplatzes aufgestellt ist, beschädigt. Der Unfallverursacher, der einen Schaden von ca. 2000 Euro hinterließ, flüchtete. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Audi Q7

Diebe entwendeten in der Nacht auf Dienstag einen schwarzen Audi Q7, der in der Straße Am Limes abgestellt war. An dem Fahrzeug, das sieben Jahre alt ist, waren die Kennzeichen GD-LT 9999 angebracht. Hinweise auf die Diebe, verdächtiger Wahrnehmungen oder den Verbleib des Audis nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

