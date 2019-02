Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diverse Unfälle

Schwäbisch Hall: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

In der Stuttgarter Straße kam es gegen 07:20 Uhr am Montag zu einem Unfall mit drei Beteiligten. Ein 42-jähriger LKW-Fahrer fuhr auf einen vorausfahrenden Ford eines 21-Jährigen auf, der im Reisverschlussverfahren einer 48-Jährigen in einem VW Golf das Einscheren ermöglichen wollte. Dabei wurden die drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Lediglich der vordere VW war nach dem Zusammenprall noch fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fehler beim Rangieren

Beim Rangieren im Neubaugebiet Sonnenrain übersah ein 29-jähriger VW-Fahrer am Montagmorgen gegen 7:20 Uhr einen geparkten Opel. An dem PKW entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Sprechsäule beschädigt

Am Dienstag, den 19.02.2019, gegen 15:50 Uhr kam es in der Mutterstraße zu einem Unfall mit einem LKW. Der bislang unbekannte LKW beschädigte beim Rückwärtsfahren eine Sprechsäule und verließ daraufhin unerlaubt den Unfallort. An der Anlage entstanden 4.500 Euro Sachschaden.

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791 400-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

Rot am See: Auffahrunfall

6.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 9:00 Uhr auf der Hauptstraße ereignete. Dabei wurde eine 61-jährige Smart-Lenkerin leicht verletzt. Die Smart-Fahrerin war aus Richtung Wallhausen in Richtung Brettenfeld unterwegs, als sie auf der Hauptstraße ihr Fahrzeug abbremste, um in ein dortiges Grundstück einzufahren. Eine dahinter fahrende 81-jährige Peugeot-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Smart auf.

Gerabronn: PKW gestreift

Am Montag gegen 12:45 Uhr wollte eine 21 Jahre alte Seat-Lenkerin an einer Tankstelle in der Haller Straße an einem vor ihr an einer Zapfsäule stehenden VW vorbeifahren. Dabei streifte sie mit ihrem Wagen den VW. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2.200 Euro.

