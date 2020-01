Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei Verden führt Beleuchtungskontrolle von Fahrrädern durch

Verden (ots)

Beamte der Polizei Verden führten am Donnerstagmorgen im Rahmen der Schulwegsicherung an unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet von Verden Beleuchtungskontrollen durch. Hierbei haben die Beamten des Präventionsteams und des Ermittlungsdienstes Mängel an 47 Fahrrädern festgestellt. Vor allem die Beleuchtung der Räder wurde beanstandet. "Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis der Kontrolle zufrieden. Der Großteil der Fahrräder war in einem verkehrssicheren Zustand und die Beleuchtung in Ordnung" so Andreas Kruse, Kontaktbeamter in Verden. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine funktionierende Beleuchtung besonders wichtig. Die Schülerinnen und Schüler wurden auf die Mängel hingewiesen und aufgefordert, diese zu beheben. Ein defektes oder fehlendes Licht kann ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro nach sich ziehen.

(Ein Lichtbild befindet sich in der digitalen Lichtbildmappe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz.)

