POL-VER: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft + Einbrüche + ohne Führerschein unterwegs + Einbrecher ermittelt + Fahrzeug beschlagnahmt + Autofahrer in Achim verfolgt + Unfälle

Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Verden. Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung in Langwedel am Dienstag (wir berichteten), wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden durch das Amtsgericht Verden aufgrund von Schwerkriminalität Haftbefehle gegen zwei der Tatverdächtigen erlassen. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht eines versuchten Totschlags. Die beiden vorläufig festgenommenen Männer im Alter von 28 und 30 Jahren sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Fahndung nach dem 53 Jahre alten Tatverdächtigen dauert unterdessen weiter an. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften Hintergründe für die Tat Streitigkeiten zwischen den drei Tatverdächtigen und dem 50 Jahre alten Bewohner der Wohnung in Langwedel sein. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt und muss weiterhin medizinisch versorgt werden.

Mann versucht Angestellte zu treten

Verden. Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr betrat ein 19 Jahre alter Mann trotz Hausverbot ein Geschäft am Johanniswall. Als eine 54-jährige Angestellt den Mann zum Verlassen des Geschäftes aufforderte, versuchte dieser, die Frau zu treten und verließ im Anschluss das Geschäft. Als Beamte der Polizei Verden die Anzeige vor Ort aufnahmen, erschien der Mann erneut vor Ort und verhielt sich unkooperativ. Der Mann wurde daraufhin von den Beamten kurzzeitig mit zur Dienststelle genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbruch in Lagerhalle

Verden. Zwischen dem 22. Dezember und dem 8. Januar verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Lagerhalle in der Straße "Osterkrug". Nach derzeitigen Erkenntnissen entfernten sie ein Vorhängeschluss und entwendeten ein Werkzeug. Darüber hinaus entstand kein Sachschaden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Rufnummer 04231-8060 zu melden.

Mann ohne Führerschein unterwegs

Verden. Beamte der Polizei Verden kontrollierten am Mittwoch gegen 14:40 Uhr einen 23 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrades in der Straße "Berliner Ring". Dieser war nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unfall zwischen Fahrradfahrer und Auto

Verden. Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr kam es in der Lindhooper Straße in Höhe der Straße "Warwickplatz" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer. Die 60-jährige Autofahrerin wollte in die Lindhooper Straße einbiegen, als sie den auf der falschen Fahrbahnseite fahrenden Radfahrer übersah. Der 63-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ob es zu einer Berührung zwischen Fahrrad und Auto kam, ist derzeit unklar.

Unbekannte Einbrecher ermittelt

Achim. Bereits Anfang November verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung in der Straße "Am Vorbruch". Sie schlugen eine Scheibe ein, kletterten durch das Fenster in die Wohnung und durchsuchten diese intensiv. Es konnte Diebesgut im Wert rund 6100 Euro erlangt werden. Außerdem entstand Sachschaden. Bei den Ermittlungen durch eine Ermittlungsgruppe für Wohnungseinbrüche und die Polizei Achim ergaben sich Hinweise auf zwei Tatverdächtige. Gegen einen 43 Jahre alten Mann hat das Amtsgericht Achim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden Haftbefehl erlassen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Mann. Dieser ist aufgrund fehlender Haftgründe weiterhin auf freiem Fuß. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass es Anfang Dezember 2019 zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Auto in der Bremer Straße in Achim gekommen sein dürfte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Auto der Marke Opel in der Farbe goldbraun gehandelt haben.

Mögliche Zeugen oder mögliche Geschädigte des Diebstahls aus dem Fahrzeug werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04232-9960 mit der Polizei in Achim in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug beschlagnahmt

Achim. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stellten am Dienstagvormittag bei einer Kontrolle auf der Autobahn 1 einen 44 Jahre alten Autofahrer fest, der nicht im Besitz eines Führerscheins war. Der Mann wurde in der Vergangenheit bereits wiederholt ohne Führerschein kontrolliert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Verden wurde das Fahrzeug nun beschlagnahmt. Gegen den 44-Jährigen wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Autofahrer in Achim verfolgt

Achim. Durch einen bisher unbekannten Mann wurde ein 47-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr bedrängt. Der 47-Jährige befuhr die Borsteler Landstraße, als ihm der unbekannte Autofahrer folgte. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr dieser sehr dicht auf, überholte den 47-Jährigen, zwang ihn zum Abbremsen oder zum Beschleunigen. Die Fahrt führte von Uesen bis nach Achim. Im Bereich der Embser Landstraße hielt der Audifahrer neben dem Fahrzeug des 47-jährigen Autofahrers an und beleidigte diesen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder möglicherweise selbst auf den unbekannten Autofahrer aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Uesen. In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Wohngebiet im Bereich der Clüverstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Täter die Verglasung einer Tür ein und dursuchten die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Im Anschluss ergriffen die Einbrecher unerkannt die Flucht. Ob bei der Tat Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen im Nahbereich wahrgenommen haben, können sich zur Hinweisaufnahme an die Polizei Achim unter Telefon 04202-9960 wenden.

Pedelecfahrer übersehen

Embsen. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Pedelecfahrer kam es am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 167. Eine 21-jährige Autofahrerin übersah beim Einbiegen von der Breite Straße auf die Hauptstraße den 34 Jahre alten Fahrer des Pedelecs. Der 34-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Auto und dem Pedelec beträgt rund 1200 Euro.

Rennradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Riede. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Rennradahrer kam es am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 203. Der 38 Jahre alte Radfahrer befuhr die Straße "Querdamm", als er von der 56-jährigen Autofahrerin übersehen wurde. Diese touchierte ihn mit ihrem Außenspiegel. Der Rennradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3500 Euro.

