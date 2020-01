Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Kind stirbt bei Unglücksfall

Hambergen (ots)

Zu einem Unglücksfall kam es am Mittwochnachmittag in Hambergen. Ein 9 Jahre altes Kind starb beim Spielen im elterlichen Garten. Die genauen Umstände des Vorfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Von einer Fremdeinwirkung ist derzeit nicht auszugehen. Vor Ort war neben den Rettungskräften und einem Notfallseelsorger eine Spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz im Einsatz. Die Ermittlungen werden nun vom Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei in Osterholz-Scharmbeck fortgeführt.

