Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Langwedel (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in einer Wohnung im Rudolf-Kinau-Weg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich drei Männer im Alter von 28, 30 und 53 Jahren Zutritt zu der Wohnung, in der bei einer Auseinandersetzung ein 50-jähriger Bewohner verletzt wurde. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und konnte zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Der dritte Mann ist noch flüchtig. Der Verletzte wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zentrale Kriminaldienst der Polizei in Verden wurden umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

