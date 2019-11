Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Über die Balkontür verschafften sich Einbrecher am Mittwoch (06.11.2019) Zugang zu einer Hochparterrewohnung in der Straße Am Kettelerplatz in Dransdorf. Sie nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner von 16:45 Uhr bis 18:55 Uhr zur Tatausführung. Die Wohnräume durchsuchten die Unbekannten nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend. Ob die Täter Beute gemacht haben ist noch nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wem im Tatzeitraum am Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell