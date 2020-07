Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Bonn (ots)

In Untersuchungshaft sitzt seit Mittwoch (15.07.2020) ein 29-jähriger Mann aus Bonn. Er steht im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben.

Ermittler des für Rauschgiftdelikte zuständigen Kriminalkommissariats 33 der Bonner Polizei hatten am Mittwochmorgen auf richterlichen Beschluss die Wohnung des 29-Jährigen in Beuel durchsucht. Im Vorhinein hatte sich im Rahmen von Ermittlungen der Verdacht des Handels mit illegalen Drogen gegen den Bonner ergeben. In der Wohnung des bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Mannes wurden unter anderem ca. 600 Gramm Amphetamin und rund 760 Ecstasy-Tabletten sichergestellt.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den 29-Jährigen, der sodann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

