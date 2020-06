POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg vom 09.06.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg vom 09.06.2020

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Sachbeschädigung

Am 09.06.2020, zwischen 07.00 Uhr und 09.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Kabelverteilerkasten in der Badestraße. Es wurden dadurch mindestens 150 Anschlüsse in Mitleidenschaft gezogen Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Am 09.06.2020, gegen 13.00, befuhr ein 69-jähriger Bad Harzburger mit seinem Pkw die Landstraße in Harlingerode, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vienenburg

Sachbeschädigungen

Zwischen dem 06.06.2020 und dem 09.06.2020 kam es am Bahnhof in Vienenburg zu mehreren Sachbeschädigungen, u.a. an einem Packwagen. Hierzu konnten zwei Kinder als Täter ermittelt werden. Wer noch weitere Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte bei der Polizei in Vienenburg melden. / Hau.

