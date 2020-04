Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Firmengebäude in der Dr. Karl-Storz-Straße

Tuttlingen (ots)

Im Laufe des Wochenendes, in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen, sind unbekannte Täter in ein Verwaltungsgebäude einer großen Firma für Medizintechnik am Ender der Dr. Karl-Storz-Straße eingebrochen. In dem vorwiegend aus Büroräumen bestehenden Gebäudekomplex, in welchem keine Wertgegenstände aufbewahrt werden, konnten die Einbrecher lediglich Geld aus einer Kaffeekasse in Höhe von rund 50 Euro erbeuten. Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen. Personen, die im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen verdächtigte Wahrnehmungen am Ende der Dr. Karl-Storz-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

