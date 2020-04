Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte verwüsten Gelände des MSC-Clubheim (18.04.-19.04.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße "Am Lämmlisgrund" auf dem Gelände des MSC-Clubheim eine Sitzgelegenheit, die Wetterschutzverkleidung sowie die Gebäudefassade. Die aus Paletten gebaute Sitzgelegenheit und die Wetterschutzverkleidung wurden in einer dort befindlichen Grillstelle verbrannt. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweisen zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, zu melden.

