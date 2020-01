Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Auto beschädigt

Haselünne (ots)

In der Zeit vom Freitag, 01.05 Uhr, bis Samstag, 15.00 Uhr, vergangener Woche wurde von unbekannten Tätern in Haselünne, ein grüner Citrön ZX Avantage beschädigt. Geparkt war das Fahrzeug an der Plessestraße. Es wurden die Scheiben sowie die Rücklichter des Fahrzeuges eingeschlagen. Zudem wurden die Außenspiegel verbogen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haselünne, Tel.05961/955820, in Verbindung zu setzen.

