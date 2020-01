Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Außenspielgel beschädigt

Lathen (ots)

Am Mittwoch gegen 06:45 Uhr kam es in Lathen auf der Niederlangener Straße beim Abbiegen in die Düther Straße im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden die Außenspiegel der beteiligten Pkw beschädigt. Der Verursacher hat sich mit seinem Golf 4 unerlaubt entfernt. Hinweise bitte an die Polizei in Haren unter Tel. 05932/72100.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell