Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Neustadt (Wied) (ots)

Am 06.03.2020 gegen 17:50 Uhr befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin die L256 von Breitscheid kommend in Fahrtrichtung Fernthal. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihr ein silberner PKW teilweise auf ihrer Spur entgegen, wodurch die Fahrerin nach rechts gegen die Leitplanke auswich. Durch den Zusammenstoß mit der Schutzplanke brach das Fahrzeug aus und drehte sich auf der Fahrbahn. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, der Fahrer des anderen Fahrzeugs entfernte sich jedoch in Richtung Breitscheid ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

