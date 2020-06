Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 09.06.2020

Goslar (ots)

Unfallflucht / Seesen - Kirchberg

Am Montagmorgen, 08.06.2020, wendet ein bislang unbekannter Fahrzeugführer sein Fahrzeug an der K 64 in Richtung Engelade. Beim Einfahren auf die Straße beschädigt er mit seinem Fahrzeug zunächst einen Zaunpfosten mit Zaunfeld. Anschließend setzt er das Fahrzeug rückwärts und überfährt beim erneuten Versuch auf die Fahrbahn einzufahren ein Verkehrszeichen mit Leittonne. Der Unfallbeteiligte entfernt sich anschließend in unbekannte Richtung ohne die Unfallbeteiligung an die Polizei zu melden.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der oben bezeichneten Sachverhalte führen können, wenden sie sich bitte an das

Polizeikommisariat Seesen Frankfurter Straße 4 / 38723 Seesen Tel.: 05381 / 944-0 (SK)

