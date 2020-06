Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz von Freitag, 05. Juni bis Sonntag, 07. Juni 2020

Goslar (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl in Ferienwohnung in Altenau

Ein(e) noch unbekannte(r) Täter(in) verschaffte sich, in der Zeit vom 15. Oktober 2019 bis 04. Juni 2020, unberechtigten Zutritt in eine Ferienwohnung in Altenau, im dortigen Ferienpark. Hier hielt sich der oder die Täter(in) offensichtlich eine Zeit lang auf, nächtigte in der Wohnung und konsumierte zum Teil die dort gelagerten Lebensmittel und Alkoholika. Diese Feststellungen machten die rechtmäßigen Eigentümer der Wohnung, als sie nach längerer Abwesenheit in die Ferienwohnung zurückkehrten.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der Täter oder verdächtigen Personen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 94 11 0 - 0 zu melden.

Fahren ohne gültige Zulassung

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den Beamten des PK Oberharz am Samstag, den 06. Juni 2020, ein in Clausthal-Zellerfeld im öffentlichen Straßenverkehr geparkter PKW auf. An dem PKW war nur ein amtliches Kennzeichen angebracht. Eine durch die Beamten durchgeführte Überprüfung ergab, dass das Kennzeichen nicht für den PKW, sondern für einen PKW Anhänger, ausgegeben war. Ermittlungen ergaben außerdem, dass der PKW zuvor mit den falschen Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum und auf Forst- und Waldwegen geführt wurde. Gegen die verantwortliche Fahrzeugführerin, die in unmittelbarer Nähe zum PKW angetroffen werden konnte, wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

i.A. Bergmann Polizeikommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell