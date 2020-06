Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Sachbeschädigung an einer Schrankenanlage am Wurmberg

Goslar (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, dem 07.06.2020 ca. 09.00 Uhr und 11.40 Uhr drückten bislang unbekannte Täter mit roher Gewalt den elektrischen Schlagbaum an der Schrankenanlage, "alte NATO Straße" in Richtung Wurmberggipfel, in Höhe der Brockenwegschanzen nach oben um die Anlage zu öffnen. Hierbei brach der Schlagbaum am Bewegungselement ab, so dass die Anlage zerstört wurde. Der Schaden dürfte im 1000 Euro Bereich liegen, da die elektrischen Zuleitungen ebenfalls beschädigt wurden.

Da der Zeitraum der Beschädigung relativ eng eingegrenzt werden kann und zu diesem Zeitpunkt reger Besucherverkehr herrschte, hofft die Polizei auf Hinweise zur Tat bzw.zum Täter aus der Bevölkerung. Hinweise bitte unter 05520/93260

i.A. Richter,POK

