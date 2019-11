Polizei Eschwege

POL-ESW: Raub auf Getränkemarkt Täter erbeutet Tageseinnahmen

Eschwege (ots)

Um 19:10 Uhr ereignete sich am gestrigen Abend ein Raubüberfall auf den Getränkemarkt in der Heubergstraße in Eschwege. Zur Tatzeit betrat eine hagerer Mann den Getränkemarkt und forderte den 58-jährigen Mitarbeiter des Getränkemarktes mit den Worten "Gib das Geld her" auf, die Einnahmen herauszugeben, nachdem dieser den Markt verlassen wollte. Der unbekannte Täter griff dabei nach der Geldtasche, die der 58-Jährige dabei hatte. Dabei entwickelte sich ein kleines Handgemenge, wobei der Mitarbeiter versuchte den Täter von der weiteren Tathandlung mit Worten abzuhalten. Der Täter schlug daraufhin mit einer Eisenstange gegen den Oberarm des Mitarbeiters, wodurch es ihm gelang die Geldtasche zu entreißen. Anschließend flüchtete der Täter über einen hinter dem Getränkemarkt verlaufenden Trampelpfad zu Fuß in Richtung Heuberg. Der 58-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170 - 175 cm groß und von hagerer Gestalt. Er trug bei der Tat dunkle Kleidung. Die Kapuze des Pullis war über den Kopf bis ins Gesicht gezogen. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Bei der Geldtasche handelt es sich um eine schwarze Textiltasche mit einem roten Aufnäher "Sparkasse". Der Täter erbeutete einen Bargeldbetrag im höheren dreistelligen Bereich.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief an gestrigen Abend negativ.

Um Hinweise bittet die Kripo in Eschwege unter der Telefonnummer 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

