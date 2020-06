Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg, Samstag, 06.06.20, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 07.06.20, 13:00 Uhr,.

Goslar (ots)

Hinweisschild in der Bismarckstraße beschädigt

In der Nacht von Freitag, 05.06.2020, auf Samstag, 06.06.2020, zerstörten unbekannte Täter ein Hinweisschild zu einer Mietsache, welches im Vorgarten eines Grundstücks in der Bismarckstraße/ Ecke Goslarsche Straße aufgestellt war. Dabei wurde der sogenannte "Galgen" zerstört und in den Nachbargarten geworfen. Die Polizei in Bad Harzburg bittet mögliche Zeugen um entsprechende Hinweise.

Verkehrsbehindernd geparkt in der Amsbergstraße

Am Samstag, gegen 15:20 Uhr, melden mehrere Verkehrsteilnehmer ein verkehrsbehindert abgeparktes Fahrzeug in der Amsbergstraße. Die eingesetzten Polizeibeamten stellen vor Ort einen Pkw VW Golf mit hannoveraner Kennzeichen fest, welches so abgeparkt stand, dass die dadurch entstandene Engstelle im Bereich der Einbahnstraße nicht mehr passiert werden konnte. Aus diesem Grund musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Damit zeigten sich nicht alle Verkehrsteilnehmer einverstanden. Da der verantwortliche Fahrzeugführer des VW Golf nicht ermittelt werden konnte, musste das Fahrzeug letztendlich kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 20:50 Uhr, überprüften Polizeibeamte im Bereich der Breiten Straße einen Pkw der Marke Mazda. Dabei wurde festgestellt, dass der 27jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

