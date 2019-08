Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter Mann entblößt sich vor Kindern - Polizei Euskirchen bittet um Mithilfe

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Dienstag (30.07.2019) sprach ein bislang unbekannter Mann mit heruntergelassener Hose gegen 14.30 Uhr zwei Kinder im Kurpark Bad Münstereifel (am dortigen Kneipp-Tretbecken) an und zeigte ihnen sein entblößtes Genital.

Der Mann führte ein schwarzes Herrenfahrrad mit weißer Aufschrift bei sich und wird wie folgt beschrieben:

- ca. 175 cm groß, normale Statur, vom Aussehen und der Sprache her Deutscher - ca. 50 bis 60 Jahre alt - kurzes graues Haar, grauer Vollbart, keine Besonderheiten

Er war bekleidet mit einer hellen kurzen Hose, helles T-Shirt und schwarzen Turnschuhen.

Nach dem Vorfall fuhr er mit seinem Fahrrad in Richtung "Heino-Café".

Wer kann sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen abgeben, die zur Identifikation des bislang unbekannten Mannes führen? Hinweise telefonisch an 02251 / 799-518, 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

