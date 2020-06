Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizei Goslar

Goslar (ots)

Einbrüche in Gewerbebetriebe in Oker

Am vergangenen Wochenende drangen in der Nacht zum Samstag unbekannte Täter in die Räumlichkeiten zweier Gewerbebetriebe in der Halberstädter Straße in Oker ein. Sie drückten einen Maschendrahtzaun hoch und gelangten so an die beiden Firmengebäude. Hier hebelten sie zum einen ein Fenster auf, im anderen Fall wurde eine Hintereingangstür aufgebrochen. Die Gebäude wurden durchsucht und alle Schränke und Räume wurden, teilweise mit Gewalt, geöffnet. Eines der Objekte mussten die Täter dann aber ohne Beute verlassen. Im anderen Fall entwendeten sie ein Tresorwürfel. Die Schadenshöhe des Diebesgutes kann derzeit nicht beziffert werden. In beiden Betriebsgebäuden dürfte aber ein Sachschaden von mehreren tausend Euro enststanden sein.

