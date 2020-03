Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vermisste Julia Maria Ramona H. von der Polizei aufgegriffen, Suchmaßnahmen wurden eingestellt (vgl. Pressemeldung vom 18.03.2020, 16.49 Uhr)

Mannheim (ots)

Die seit dem 10.03.2020 vermisste 13-jährige Julia Maria Ramona H. wurde am Donnerstagabend von einer Streifenwagenbesatzung in Mannheim aufgegriffen und zurück in ihre Einrichtung gebracht. Wo sich die 13-jährige in den vergangenen Tagen aufhielt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.

Pressevertreter werden gebeten das Lichtbild der Vermissten aus dem Bestand (auch Online) zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

