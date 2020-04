Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Automatisches Schadensystem deckt Trunkenheitsfahrt auf

Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Ulm (ots)

Durch ein in einem Citroen eingebautes Schadensmeldesystem wurde der Polizei am Samstagmorgen gegen 01:15 Uhr über eine Meldestelle ein Unfall zwischen Waldhofen und Mittelbiberach mitgeteilt. An der angegebenen Stelle war kein Unfall festzustellen. Es war aber zu sehen, dass ein Auto von der Straße abgekommen und durch eine Wiese gefahren war. Das Auto stand an der Halteradresse. Es hatte Schäden und der Motor Betriebstemperatur. Die Auskunft des absolut fahruntauglich, alkoholisierten 19-jährige Fahrers, er sei zuhause gewesen und das Auto sei den ganzen Tag nicht bewegt worden, brachte nichts. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann sofort der Führerschein entzogen und er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0725743)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: +49 (0)731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell