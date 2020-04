Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Aufmerksame Zeugin stellt Ladendiebin

Nicht weit kam eine Frau am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr hielt sich die Kundin in dem Geschäft in der Blaubeurer Straße auf. Die Frau nahm sich Schuhe und verließ den Laden ohne ihre Ware bezahlt gehabt zu haben. Eine Zeugin sah das. Sie verfolgte die Frau und konnte sie in einer Tiefgarage stellen. Auf die 21-jährige Ladendiebin kommt nun eine Strafanzeige zu.

++++0716394

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell