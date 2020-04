Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Pkw-Fahrer verursachte Verkehrsunfall und fuhr davon

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW der 3eer Serie verursachte am Dienstagmittag auf der Landesstraße 564 einen Verkehrsunfall und fuhr davon. Ein 27-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Landesstraße unterwegs, als ihm in Höhe Spielberg ein schwarzer BMW auf seiner Spur entgegenkam, der gerade einen Lkw überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich er nach rechts aus und prallte in die Leitplanken. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von geschätzten 9.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des BMW unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben könne, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei unter Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell